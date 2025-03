Ilrestodelcarlino.it - Forlì, reinventarsi è arte. La città ha cambiato pelle e ora punta sulla Cultura

Quando si arriva in treno da ovest, poco prima di entrare in stazione asi scorge dai finestrini l’enorme sagoma dell’ex Eridania coperta dalla folta vegetazione: lo zuccherificio era stato inaugurato 125 anni fa, vicino alla linea ferroviaria come molte industrie dell’epoca. Ma– che tanti suoi abitanti vedono immobile – è unache è cambiata di continuo. Perfino la stazione non è più dov’era. Mutarenon è facile: l’Eridania ha chiuso nel 1972; nel frattempo sono state stravolte perfino le regolebarbabietola da zucchero, un doloroso taglio alle radici contadine. Ma la fabbrica è stata acquistata dal Comune: tutt’attorno nascerà un parco, e poi chissà. È l’immagine simbolo di un tempo – e, a volte, di una– in sospeso tra un passato remoto e un futuro da concretizzare.