Abruzzo24ore.tv - Fondi straordinari per disabili e centri diurni: ecco le novità!

L'Aquila - Importanti risorse destinate alla vita indipendente e ai, con un impegno della Regione a tutelare il sociale per il prossimo triennio. La Regione Abruzzo ha approvato la riprogrammazione dell'FSE Plus 2021-2027, orientandola verso politiche sociali. In particolare, ben 38 milioni di euro saranno destinati a misure di inclusione sociale, con un aumento significativo rispetto aiinizialmente previsti. Tra gli interventi principali, spicca l'incremento delle risorse per i progetti di vita indipendente, che vedono un raddoppio del finanziamento, portando la cifra totale a 35,5 milioni di euro. Il lavoro della Regione mira a rispondere alle necessità espresse dai cittadini, con il sostegno alle persone contà come obiettivo prioritario. Il progetto di vita indipendente è considerato fondamentale per l'autonomia, e la Regione ha garantito continuità nel finanziamento per almeno il prossimo triennio.