Ilpiacenza.it - Fondazione Fare Cinema, aperte le iscrizioni al corso di critica cinematografica con Anton Giulio Mancino

Leggi su Ilpiacenza.it

Novità in arrivo nel 2025 per uno dei percorsi più amati e rappresentativi di: lo storico seminario residenziale ditografica, allo scoccare della quindicesima edizione e dopo il successo costante registrato ogni anno, si struttura come undi alta.