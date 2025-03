Thesocialpost.it - Foggia, tragedia sul lavoro: si ribalta trattore, morto giovane agricoltore

Leggi su Thesocialpost.it

Dramma nelle campagne di Celenza Valfortore. Unsi èto, schiacciando ilNicola Di Vito, 32 anni. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 20 marzo. I familiari, preoccupati perché non lo vedevano rientrare, hanno dato l’allarme.Leggi anche: Valanga in Svezia, morti Mattia e Daniele Boer: chi sono i due fratelli italianiSoccorsi inutili, dolore per la comunitàI vigili del fuoco e i sanitari del 118 sono arrivati subito. È intervenuto anche l’elisoccorso, ma per Nicola non c’era più nulla da fare. Il luogo dell’incidente era impervio e difficile da raggiungere. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del tragico evento.Il messaggio straziante della compagnaLa compagna Daniela ha voluto ricordarlo con parole cariche di dolore: “Il tuo amore ci ha insegnato ad amare, la tua bontà ci ha segnato il cammino, il tuo dolore ci ha trasmesso la fierezza di vivere.