Puntomagazine.it - FMT: Il Ministro della Salute sconfessato. La Commissione Bilancio boccia l’emendamento

FMT: Un colpo di scena che lascia il Ministeroin una posizione imbarazzante. Il corso di formazione in Medicina Generale resterà in capo alle RegioniUn colpo di scena che lasci ilin una posizione imbarazzante. Laha respintoproposto per trasformare il corso di formazione specifica in medicina generale, attualmente gestito dalle regioni, in una scuola di specializzazione.Una decisione che mette in evidenza le criticità di una proposta che, se approvata, avrebbe comportato oneri significativi per la finanza pubblica.mirava a modificare il decreto legislativo n. 368 del 1999, equiparando le borse di studio dei medici in formazione specifica in medicina generale ai trattamenti economici più favorevoli dei medici in formazione specialistica.