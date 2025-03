Fiumicino, il 29 marzo l'inaugurazione del Centro Diurno Minori "L’abbraccio di Oriana Scatolini"

Leggi su Ilfaroonline.it

, 212025 – Sabato 29, alle 12:00, si terràdel nuovodi”, un’iniziativa patrocinata dal Comune di. La nuova struttura di Via Monte Solarolo 115/117, rappresenta un omaggio alla Dottoressa,, recentemente scomparsa; amata professionista del nostro territorio, nota per la dedizione e passione con cui ha svolto la sua attività, ha contribuito in modo significativo alla storia e al benessere sanitario della comunità locale. Saranno presenti all’evento inaugurale il Sindaco Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca e la Presidente dell’Associazione “Insieme con i Disabili Onlus”, Elisabetta Fratini.Ilè pensato come un luogo di supporto e crescita per i bambini e ragazzi del territorio che vivono situazioni di vulnerabilità e necessitano di un ambiente protetto e stimolante.