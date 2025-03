Fiumicino i Tavoli del Porto | Ripristinate l’accesso alla spiaggia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 21 marzo 2025- “Si è tenuta di recente la Commissione Trasparenza del Consiglio Comunale diavente oggetto l’analisi delle autorizzazioni relative al “lungo muro” eretto sullala notte tra il 3 e il 4 marzo e che separa i bilancioni dal mare. Unico dirigente presente dei tre convocati quello del Settore Edilizia, che ha risposto alle domande dei consiglieri e, a seduta chiusa, anche dei cittadini presenti” Così in un comunicato idel.“L’assenza degli altri dirigenti non ha consentito un pieno ed esaustivo approfondimento della questione – continuano- lasciando ancora diverse zone d’ombra nella gestione di questa vicenda e negando in questo modo ai cittadini il diritto ad una informazione trasparente. Questi ha reso noto che laWaterfront, titolare della concessione demaniale, ha presentato più comunicazioni di inizio lavori (SCIA) ma alle domande di accesso agli atti del Comitato e dei Consiglieri per averne evidenza non è stata data risposta.