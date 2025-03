Lanazione.it - Firenze, torna l'evento benefico ‘Girotondo per Sempre’ per il Meyer

Leggi su Lanazione.it

, 21 marzo 2025 -il “Girotondo per Sempre” per una serata di beneficenza all’insegna della solidarietà. Sabato 27 marzo alle 20:45, il Teatro Cartiere Carrara disi trasformerà in un palcoscenico di emozioni e divertimento con la 24esima edizione dello spettacolo “Girotondo per Sempre - Ce la dai una manina?”. L’, organizzato dall’Associazione di volontariato Girotondo per Sempre O.d.V., ha come obiettivo principale quello di sostenere il reparto di Immunologia e Oncologia pediatrica dell'ospedale. Il ricavato della serata sarà destinato all’acquisto di attrezzature ospedaliere per il reparto. Un’esperienza unica di intrattenimento e solidarietà Sotto il patrocinio del Comune di, della Regione Toscana e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, la serata promette di essere un mix di divertimento e intrattenimento per tutte le età.