Firenze, la pianista Rebecca Guerra in concerto all'Accademia delle Arti del Disegno

, 21 marzo 2025 - L’Associazione Amici dei Musei Fiorentini e dei Monumenti Fiorentini presenta questa domenica 23 marzo alle ore 10.30 nella sala dell'del, in Via Orsanmichele, 4, undella, con un programma di musiche composte per celebri film d'animazione giapponese. Ilè presentato da Gregorio Nardi. Da alcuni anni la giovanesi impegna per far conoscere nelle sale dale versioni pianistiche di questo speciale e affascinante repertorio, accostate a qualche capolavoro della musica europea: Beethoven, Chopin, Debussy affiancati ai brani composti da Joe Hisaishi (1950) per i capolavori di Hayao Miyazaki (Principessa Mononoke, Il Castello Errante di Howl, Nausicaa, La Città Incantata, e il recente Il Ragazzo e l'Airone), e a quelli di Shiro Sagisu (1957) ideati per la serie televisiva Neon Genesis Evangelion.