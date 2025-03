Lanazione.it - Firenze, il Comitato Quartiere 4 si riunisce per fare il punto sulla sicurezza

, 21 marzo 2025 – Dopo il corteo indetto dal4 che ha visto sfilare 400 persone in protesta per chiedere piùal centro commerciale Esselunga di via Canova e nei suoi pressi, la formazione civica si incontrerà al circolo Mcl di San Bartolo a Cintoia (via San Bartolo a Cintoia 32/d a) oggi venerdì 21 marzo alle 18 “perilquestione via Canova ma anche sugli ulteriori recenti casi preoccupanti nel: rapine, furti, spaccate di negozi”, spiega il presidente Alessandro Biggio. La battaglia principale del, a ora, rimane quella di tornare ad avere un luogo sicuro dovela spesa e ritrovarsi per il grande bacino di utenza intorno via Canova, i rioni popolari di Cintoia, Argingrosso e Cavallaccio, per i quali il centro commerciale è la principale piazza di ritrovo.