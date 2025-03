Lanazione.it - Firenze, allerta arancione: il meteo crea ancora apprensione. Scuole, la situazione

Leggi su Lanazione.it

, 21 marzo 2025 – Pur essendo comunemente indicato come il primo giorno di primavera, è un venerdì 21 marzo caratterizzato da una nuova emissione diper la provincia di. La secondadel genere in pochi giorni, dopo quella che ha provocato gravissimi danni per il maltempo. Una settimana fa infatti la forte perturbazione che ha stazionato sulla provincia ha provocato esondazioni e allagamenti. Soprattutto per la zona di San Piero a Sieve, Dicomano, il Mugello, luoghi dovesi lavora e si spala il fango. A sette giorni di distanza (era venerdì 14 marzo) l’diramata dalla Regione Toscana è appunto di nuovo. PrevisioniE riguarda l’intera provincia di, tranne un estremo lembo sud est, tra Reggello, Figline Incisa e Rignano dove invece l’sarà gialla.