Dilei.it - Fiori mania: tutti i capi floreali da collezionare questa primavera-estate 2025

Leggi su Dilei.it

“Floreale? Per la? Avanguardia pura”. Le parole della iconica quanto tirannica direttrice di Runway nella commedia cult Il diavolo veste Prada sono tutto ciò che tutt’oggi, a distanza di ben diciannove anni, ancora riecheggia nelle nostre orecchie allo scoccar della bella stagione. Terrore dilagante a parte, pare non vi sia Miranda Priestly che tenga: puntualissimi, e per davvero, istanno sbocciando esattamente come natura vuole anche – e forse soprattutto – nei guardaroba più accuratamente studiati della, quest’anno come mai prima in tutte le salse.Il floreale fa (ancora) tendenza: viaggio modaiolo alla scoperta deidellaCosì, in men che non si dica, in onore dell’arrivo dellaecco il panorama moda a farle da sfondo improvvisamente punteggiato dain ogni dove: con largo anticipo e le passate Settimane della Moda nel mondo a far da trampolino di lancio, si sono viste le passerelle assumere le sembianze di rigogliosi giardini ospitando abiti bocciolo, fantasie bucoliche dense di romanticismo, tessuti d’ispirazione provenzale, bouquet all’uncinetto e finanche preziosi corsage appaiati asartoriali.