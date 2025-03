Calciomercato.it - Fiorentina-Juventus non è finita, ricorso UFFICIALE

La scelta della società viola dopo la decisione del giudice sportivo per la gara contro la squadra bianconera: ecco la decisionenon è ancora, almeno per la giustizia sportiva. Dopo la gara è arrivata la sanzione per club viola: ammenda da 50mila euro per la coreografia contenente un insulto nei confronti della società bianconera e non solo.non è(LaPresse) – Calciomercato.itNel mirino del giudice sportivo sono finiti anche alcuni cori offensivi e il lancio di tre fumogeni: circostanze che hanno portato alla pesante ammenda. La società viola però si è già mossa per contestare la decisione ed ha presentato il preannuncio di reclamo. In questo modo a Firenze hanno guadagnato cinque giorni di tempo per presentare ufficialmentecontro la sanzione.