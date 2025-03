Juventusnews24.com - Fiorentina Juve, scatta un’ammenda interna da parte della Viola: sorprendono i motivi delle sanzioni riguardanti la coreografia! Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, lafare: ecco i provvedimenti che hanno riguardato di contorno anche lo striscioneContinua a far discutere il post. Il temanotizia sono leche laha comminato a determinati tifosi. Dodici supporter sono stati multati per “non aver occupato il posto assegnato, evidenziato sul titolo di accesso, essendo invece rimasti in piedi durante il corso dell’incontro, sulla balaustra metallica all’interno del settore Ferrovia“. In poche parole hannoto il regolamento d’uso del Franchi. E contro gli autoriè stata intrapresa una sanzione in particolare? Assolutamente no. Anzi, sorprende il contenuto dell’ammenda a un tifoso.Questo è stato multato per 166 euro.