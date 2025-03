Fanpage.it - Finisce con l’auto in una scarpata, uomo trovato morto nell’abitacolo: sono in corso approfondimenti

Leggi su Fanpage.it

Il corpo di un 34enne senza vita è statoall'interno di un'auto finita fuori strada, in unanei pressi di Borno (Brescia). Le forze dell'ordine non escludono che l'incidente possa essere avvenuto ieri. Ancora ignote le possibili cause.