Ilgiorno.it - Finanzieri tra gli studenti delle superiori. Obiettivo: orientarli alle Fiamme gialle

Di che cosa si occupano quotidianamente i? Controllano solo gli scontrini fiscali? Come si entra nellegi? Sono alcunedomande poste in questi giorni dagliagli ufficiali della Finanza, che girano tra licei e istitutidi Brescia e provincia. Ragioni della visita: fare orientamento ai ragazzi di quinta in vista dell’imminente scadenza della domanda - 26 marzo - per accedere al concorso per 1.198 allievi marescialli che frequenteranno la scuola ispettori e sovrintendenti della Finanza a L’Aquila: una laurea triennale in operatore giuridico d’impresa (indirizzo economico finanziario). Dalla caserma Leonessa sono state spedite lettere informative a 58 dirigenti di altrettante scuole. In molti hanno risposto interessati, così ihanno messo in agenda una decina di incontri, dal liceo classico Arnaldo allo scientifico Calvesi, dal Golgi al Luzzago, dal Foppa al Falcone.