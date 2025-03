Sport.quotidiano.net - Filattierese al capolinea. Passaggio di proprietà

È lì sotto gli occhi di tutti che a quattro giornate dal termine della regular season, la stagione dellaappare tribolata ma non compromessa con la squadra inchiodata penultimo posto della classifica del campionato di Seconda Categoria. Tralasciando per un attimo l’aspetto più squisitamente sportivo, nella prima mattinata di mercoledì c’è stato un primo incontro tra il presidente del club verdeoro Alberto Barone, il ragioniere Alvaro Leoncini e due rappresentanti della nuova cordata pronta a subentrare: Mauro Bresciani e Marco Cerruti. Per chi segue le evoluzioni societarie dalla squadra di piazza Castello questo primo incontro, durato per quasi tre ore, era atteso da tempo. Lo si era intuito un mese e mezzo fa quando la nuova cordata, che i soliti bene informati dicono capitanata dall’ex numero dieci dellaanni ’90 Mauro Bresciani, aveva manifestato di fondare una nuova società che nel progetto sarebbe partita dal campionato di base.