Thesocialpost.it - Ferrari, Leclerc è furioso: cosa è successo con Hamilton

Leggi su Thesocialpost.it

La pole position di Lewisnella Sprint Race del GP di Cina è stata accompagnata da una situazione controversa in casa. Charles, infatti, ha ricevuto un ordine di scuderia che non ha gradito, come si è capito chiaramente dal suo team radio.La richiesta dellae la reazione diDurante le qualifiche per la Sprint Race,erano in pista uno dietro l’altro. A un certo punto, il boxha chiesto al monegasco di scambiare posizione con il compagno di squadra, per permettergli di completare un giro veloce senza ostacoli. “Swap cars”, è stato il messaggio inviato via radio, al qualeha risposto con sorpresa: “Adesso? Lo faccio, ma non l’abbiamo mai fatto prima e io ho già i miei problemi, però.”. Nel rallentare,ha rischiato di scendere sotto il limite del delta time, ovvero il tempo minimo previsto per i giri lenti, regolato per motivi di sicurezza.