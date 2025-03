Rompipallone.it - Ferrari, il primo miracolo di Hamilton: “Fin da subito l’ho fatto”

Laconquista la pole position nella Qualifica Sprint nel GP di Cina con Lewis: le parole del campione britannicoAl secondo week end di gara, ilacuto. Lewisnon è certo abituato ad incassare sconfitte o quantomeno a non metterci del suo e così ha accelerato il processo di apprendimento della monoposto e si è scatenato. Nella prima Qualifica Sprint della stagione ha tinto di rosso Shanghai. Una pole pazzesca, arrivata anche e soprattutto per merito suo.Il popolo rosso è impazzito di gioia e non potrebbe essere altrimenti. Si tratta solo di una mini pole edha messo in mostrail suo talento e le sue qualità tecniche. Una vera e propria magia frutto di una guida pulita nel tratto misto iniziale che è stata molto importante per la gestione delle gomme, in cui Sir Lewis è un mastro.