Oasport.it - Ferrari, ci siamo! Senza voli pindarici, ma la macchina ha dato le prime risposte

Da un venerdì all’altro. Lariparte da quel venerdì di Melbourne (Australia) dove sembrava che la SF-25 potesse contendere lo scettro alla McLaren. Dal sabato, poi, la realtà è cambiata improvvisamente, come in una specie di 1985 alternativo, ricordando Ritorno al Futuro – Parte II di Robert Zemeckis.Serviva una scossa dopo la debacle nella terra dei canguri e qualcosa si è visto grazie al nuovo arrivato. Sì, perché c’è tanto di Lewis Hamilton nella prima p.1 della stagione della Rossa, pur in una qualifica Sprint dal valore un po’ diverso. A Shanghai (Cina), infatti, lo schedule del week end differisce da quello canonico e tempo per mettere a punto non ce n’è stato troppo.Hamilton e lasono riusciti a trovare quella chimica-pilota fondamentale per la massimizzazione della prestazione.