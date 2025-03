Ilrestodelcarlino.it - Ferrara cerca il rilancio. La voglia di archiviare il sisma e i grandi crac per guardare al futuro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra il Carlino ec’è da sempre un rapporto inestricabile e la storia del giornale è quasi inscritta nel Dna della città, sin dalle origini. Merito di quel genio di Amilcare Zamorani, avvocato ferrarese che, il 27 dicembre 1885, mollato un ben avviato studio legale, entrò nella società bolognese fondata qualche mese prima risollevandone i conti e divenendo direttore della testata fino al 14 dicembre 1905. Sotto la sua direzione, il giornale diventò un vero quotidiano di informazione, assumendo il tono dei maggiori giornali nazionali (che, a quell’epoca, erano Il Secolo e Il Corriere della Sera), reclutando firme di grande prestigio (una su tutte: Giosuè Carducci) e portando avanti battaglie per il miglioramento delle condizioni sanitarie del paese, per la laicità dello Stato e della scuola, per l’alfabetizzazione e la promozione culturale del popolo.