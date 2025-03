Lanazione.it - Ferrando apre in via Sarzanese. E offre la prova di due super moto

Leggi su Lanazione.it

C’è chi alza bandiera bianca e chi, invece, investe in città sul presente e sul futuro. Il Gruppocontinua la sua crescita e amplia la sua presenza nel mondo delle due ruote con una grande novità: l’apertura del suo primo spazio interamente dedicato alla Royal Enfield a Lucca. Domani la celebre casaciclistica britannica, oggi di proprietà indiana, inaugurerà ufficialmente la nuova sede come parte della famigliar, sinonimo di eccellenza e professionalità nel settore. Il Gruppo, già distributore del marchio, compie così un ulteriore passo avanti,ndo ai clienti un punto di riferimento esclusivo per l’intera gamma Royal Enfield, servizi dedicati e un’esperienza d’acquisto e assistenza altamente specializzata. La giornata inaugurale sarà ricca di attività e occasioni speciali per gli amanti delle due ruote.