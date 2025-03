Lanazione.it - Ferito al volto dalla motosega: salvato da intervento multidisciplinare

Terni, 21 marzo 2025 - Quando la scienza e la buona sanità compiono il "miracolo". Succede all'ospedale Santa Maria di Terni, dove un uomo di 63 anni è statograzie a un delicatoeffettuato in urgenza dalle strutture complesse di chirurgia maxillo-facciale e di oculistica dell’Azienda ospedaliera. Nei giorni scorsi i medici del reparto sono stati chiamati dal Pronto Soccorso per una consulenza su un paziente trasportato in elicottero da un Comune della Provincia di Terni. L’uomo, vittima di un grave trauma facciale causato da unadurante il lavoro, presentava una vasta ferita all’emidestro, con frattura dell’osso frontale, del mascellare e una lesione della palpebra. Il paziente è stato immediatamente trasin sala operatoria, dove l’équipe di Chirurgia Maxillo-Facciale, diretta dal dottor Fabrizio Spallaccia e composta dai dottori Umberto Committeri e Antonio Ricciardi, ha operato in collaborazione con l’oculista, il dottor Marco Ilari.