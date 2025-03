Oasport.it - Federico Cinà si arrende con onore a Grigor Dimitrov nel secondo turno a Miami

Leggi su Oasport.it

(wild card) si ferma al cospetto di(n.15 del mondo) neldel Masters1000 di(USA). L’avventura del 17enne siciliano si chiude al cospetto del finalista dell’edizione 2024, vittorioso col punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e 9 minuti di partita. Come era prevedibile, si è notata la differenza di livello e soprattutto di continuità di gioco tra i due tennisti, conche ha fatto vedere vincenti di pregevole fattura, ma non con la dovuta consistenza specialmente per un rendimento al servizio deficitario. Prosegue, quindi, il cammino diche se la vedrà contro il vincente della sfida tra l’australiano Nick Kyrgios e il russo Karen Khachanov (n.22 del seeding).Nel primo setparte col piglio giusto, sfoderando alcune risposte molto incisive e costringendoa cancellare due palle break.