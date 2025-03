Gqitalia.it - Federico Cinà ha un segreto per darsi la carica anche mentre gioca, le albicocche disidratate

Leggi su Gqitalia.it

sta conquistando l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi. A tennis cifin da quando era piccolissimo e adesso, a 18 anni (ne compie 18 il 30 marzo), è tra i migliori prospetti del tennis italiano e sogna di diventare il Sinner del futuro.Impegnato in questi giorni al Miami Open, dove venerdì 21 marzo incontra Grigor Dimitrov, il ragazzo di Palermo sembra destinato a un futuro ricco di soddisfazioni. Del resto, con mamma e papà allenatori di tennis, c’erano davvero poche possibilità che non si appassionasse alla racchetta..JPGCourtsey«La prima pesava appena 100 grammi e gliela regalammo quando aveva solo due anni», ci racconta mamma Susanna Attili, extrice e insegnate di tennis, che per prima lo ha messo in campo, «fin da piccolissimo la sua passione era avere in mano qualcosa con cui colpire le palline che gli lanciavamo.