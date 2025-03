Oasport.it - Federica Brignone vince la Coppa del Mondo generale già domani se…pochi punti per la festa

ha nei fatti già messo le mani sulladel, visto che può fare affidamento su ben 382di vantaggio nei confronti della svizzera Lara Gut-Behrami quando mancano quattro gare al termine della stagione. Le celebrazioni sono sostanzialmente già partite: la fuoriclasse valdostana ha bissato il trionfo ottenuto cinque anni fa, quando però non ebbe l’onore dellavista la brusca interruzione della stagione a causa della pandemia.L’annata agonistica dell’azzurra è stata semplicemente strepitosa, con addirittura dieci gare vinte nel massimo circuito internazionale itinerante e due medaglie conquistate ai Mondiali (oro in gigante e argento in superG), ma formalmente la nostra portacolori non ha ancora vinto la Sfera di Cristallo, uno dei trofei più iconici e prestigiosi dell’intero panorama sportivo.