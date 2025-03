Sport.quotidiano.net - Febbre Capitale Già tutto esaurito per Empoli

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nervi saldi, testa sul manubrio e piedi sui pedali per mantenere il passo dopo la lunga rincorsa al quarto posto, sapendo che il difficile inizia ora: questo il mantra ripetuto da Vincenzo Italiano all’indomani del 5-0 sulla Lazio. Ma i bolognesi non stanno più nella pelle. Per la volata finale e la possibilità di tornare a giocare la finale di Coppa Italia. E’ tempo di sosta e in attesa che il Venezia apra la prevendita per il match della ripresa, a impennare nuovamente la voglia di Bologna dei tifosi è arrivata il via alla prevendita per la semifinale di andata di Coppa Italia, in quel didel primo aprile, tre giorni dopo la trasferta in laguna. Code ai punti vendita e sito Vivaticket in tilt, con ore di coda anche on line, per strappare il tanto ambito tagliando. L’ha dedicato ai rossoblù due settori: curva sud, da 3.