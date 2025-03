Lettera43.it - FdI insiste sul Manifesto di Ventotene: «Buttato giù l’ultimo muro rosso»

Leggi su Lettera43.it

Fratelli d’Italia non intende smorzare le polemiche sulle parole di Giorgia Meloni contro ildi. Anzi, il partito della presidente del Consiglio, a due giorni dalle frasi citate dalla premier alla Camera, ha attaccato ancora le opposizioni. Sulla pagina ufficiale di FdI, su Facebook e su Instagram, è comparso nella mattinata del 21 marzo un post con una parete di mattoni distrutta e al centro la scritta: «di, abbattuto». A corredo una frase d’attacco e un riferimento alle proteste dei partiti d’opposizione: «Abbiamogiù. Loro sbraitano, noi esultiamo».FdI risponde alle criticheIl post è stato pubblicato diverse ore dopo l’ennesimo attacco delle opposizioni alla premier per quanto affermato su, arrivato in Senato il 20 marzo.