Game-experience.it - FBC: Firebreak si mostra nel trailer gameplay esplosivo del Future Game Show

Durante il2025, Remedy Entertainment ha svelato nuovi dettagli e undi FBC:, lo spin-off multiplayer cooperativo ambientato nel mondo di Control. Il gioco, uno sparatutto in prima persona progettato per squadre di tre giocatori, si distingue per il suo ritmo frenetico e un arsenale di armi e abilità uniche. Ambientato sei anni dopo gli eventi di Control, il titolo ci porta nuovamente nella misteriosa Oldest House, dove gli agenti del Federal Bureau of Control dovranno fronteggiare un’ennesima invasione del Sibilo con l’inedita Iniziativa.Nonostante il setting familiare per chi ha giocato Control, FBC:introduce una nuova prospettiva: i protagonisti non sono soldati addestrati, ma volontari che apprendono sul campo come sopravvivere e contrastare le minacce paranormali.