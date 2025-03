Sport.quotidiano.net - Favoriti Milano-Sanremo 2025: anche due italiani per la sfida a Pogacar. I 10 nomi da seguire

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 21 marzo– Unadi livello stellare. Sabato 22 marzo la prima delle classiche monumento e da tradizione è il turno delle strade italiane, della Classicissima. I quasi 300 chilometri di gara verranno riassunti nel finale, con la doppietta Cipressa-Poggio che servirà agli scattisti per cercare di evitare il finale in volata, dall’altro lato gli sprinter proveranno a rimanere in scia per rientrare verso via Roma e propiziare uno sprint di gruppo. Il bello dell’imprevedibilità della: può finire in tutti i modi. Abbiamo riassunto qui i dieci possibili protagonisti della prima classica di primavera. TadejParte con i galloni di grande favorito, ma non ha mai vinto questa corsa. L’unica chance che ha è staccare tutti sul Poggio e involarsi in solitaria su Via Roma, perché allo sprint parte battuto.