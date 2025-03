Ilfattoquotidiano.it - Fatture, bonifici e tangenti dai lobbisti di Huawei: le accuse alla segretaria di Martusciello, Luciana Simeone

Arrestata in un bed and breakfast a Santa Maria Capua Vetere dopo essere risultata irreperibile per quattro giorni, portata a Secondigliano e accusata di associazione a delinquere, riciclaggio e corruzione. Emergono i dettagli che hanno portato in carcere Lucia “, lastorica di Fulvio, capodelegazione di Forza Italia all’Eurocamera che domani sarà interrogata dal giudice delegato della Corte d’Appello. Secondo quanto scrive Repubblica, tutto nasce da “dueritenute false, dall’ammontare complessivo di 46mila euro”, legate alle presuntepagate daivicini a. L’assistente dell’europarlamentare avrebbe riscosso parte della mazzetta che sarebbe stata versata per ricompensare alcuni politici che il 4 gennaio 2021 hanno scritto una lettera indirizzata a tre commissari europei chiedendo un’apertura rispettotecnologia 5G.