Biccy.it - Fanclub dei gieffini: soldi spariti, minacce e dati rubati dal dark web

Leggi su Biccy.it

Dietro agli ormai famosidei concorrenti del Grande Fratello che dopano i televoti si nasconde un mondo e oltre a tanti sostenitori normalissimi che tifano per questo o quel gieffino, ci sono anche gruppi di invasati che arrivano a fare di tutto pur di mandare avanti il proprio beniamino (anche cose illegali). Sappiamo bene dell’utilizzo dei bot, dei vpn per votare dall’estero, così come della creazione di mail multiple e temporanee, ma a quanto pare c’è dell’altro e si parla dinel nulla,e anchedalweb.Il lato oscuro deidel Grande Fratello.Una ragazza che frequenta le chat Telegram dedicate a Tommaso Franchi ha rivelato a Striscia la Notizia: “Sono state fatte delle raccolte diper far volare aerei sopra il GF con gli striscioni che contenevano dei messaggi.