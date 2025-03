Superguidatv.it - Familia: un melodramma tra le mura domestiche da una storia vera | Recensione

Licia è madre di due bambini piccoli, Alessandro e Luigi. Il marito, allontanato per via delle continue violenze, sta per uscire dal carcere dove sta scontando una condanna per rapina e Licia per il timore di ripercussioni decide di denunciarlo e chiedere il divorzio, sperando così di chiudere una volta per tutte quel capitolo doloroso della sua vita.Ma inl’uomo non si fa scoraggiare e al primo giorno di libertà fa visita ai bambini mentre Licia è al lavoro, accompagnandoli al luna park nel tentativo di riconquistare la loro fiducia. Un tentativo vano che prende una piega imprevista quando i fratelli si ritrovano affidati ai servizi sociali, con l’azione che si sposta poi diversi anni in avanti. Luigi, ormai maggiorenne, ha preso dei brutti giri e frequenta una compagnia neofascista, finendo anche lui nei guai con la legge.