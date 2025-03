Ilrestodelcarlino.it - Faenza tenta di ripartire Ma pesano ancora i danni dell’alluvione

Ladi fine ‘800 in cui arriva per la prima volta nelle edicole ’il Resto del Carlino’ è una cittàdall’economia in massima parte agricola, chedi darsi una propria connotazione nel processo di industrializzazione di quella che sarebbe diventata l’Emilia Romagna. Le fabbriche di ceramiche sono la chiave con cui la città cerca di agguantare il progresso: le aziende produttrici si susseguono l’una all’altra anno dopo anno, in una catena infinita di fallimenti e acquisizioni, senza che nessuna riesca a darsi un’adeguata solidità. Lo stile è quello mutuato dalla ceramica medievale e rinascimentale, gli artisti che si susseguono - Domenico Baccarini, Ercole Drei, Domenico Rambelli (le opere di questi ultimi due finiranno a decorare il Foro Italico e l’Eur) - sono tra i maggiori del periodo.