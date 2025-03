Ilrestodelcarlino.it - Fa un volo di 10 metri e cade in un silos: morto operaio di 41 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Codigoro (Ferrara), 21 marzo 2025 – Tragedia sul lavoro nel pomeriggio nell'azienda Grandi Riso di Pontemaodino. Un uomo, undi 41, di origini romene, di un'azienda esterna che stava svolgendo lavori di manutenzione, è finito dentro unfacendo undi una decina di. Nulla da fare per lui. Sul posto ci sono 118, carabinieri di Codigoro, gli ispettori del lavoro dell'Ausl e vigili del fuoco. Indagini in corso. La dinamica dell'incidente sul lavoro è in corso di ricostruzione. E’ il secondo incidente sul lavoro della giornata. Il primo è accaduto nelle campagne di Castello d’Argile, in provincia di Bologna, dove undi 22è rimasto folgorato mentre stava potando alcune piante. Le sue condizioni sono gravissime: il giovane stava tagliando un ramo, questondo avrebbe urtato il cavo dell’illuminazione pubblica.