F1 Vasseur cauto | Non siamo campioni del mondo dobbiamo mantenere la calma

Fredericfrena gli entusiasmi e resta con i piedi per terra dopo l’exploit di Lewis Hamilton nella Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2025, secondo atto della nuova stagione di Formula Uno. Il quarantenne britannico della Ferrari si è guadagnato la prima posizione di partenza in vista della Sprint di Shanghai davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla McLaren di Oscar Piastri, mentre Charles Leclerc scatterà 4° con l’altra Rossa.“Meglio della settimana scorsa, ma è ancora difficile interpretare e capire tra una sessione e l’altra. A volte le McLaren hanno un vantaggio enorme, altre volte no. Analizziamo i dati, c’è ancora lavoro da fare. Sicuramente è una bella sensazione se la paragoniamo alla settimana scorsa quando abbiamo faticato tanto in qualifica e in gara, tutta energia positiva al team e a Lewis.