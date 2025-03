F1 qualifiche Sprint GP Cina | lampo Hamilton è pole davanti a Verstappen Le pagelle

Leggi su Sportface.it

Ecco i risultati delledel GP della, con la griglia di partenza delladel secondo appuntamento del mondiale F1. A Shanghai arriva il primo ruggito in Ferrari di Lewis, che si prende di forza una splendidaposition con il tempo di 1:30.849. Nonostante si tratti solo della, questo risultato non può far ben sperare per il resto del weekend per il Cavallino, che piazza Charles Leclerc in quarta posizione a 208 millesimi. Tra i due, un altrettanto magistrale Max(+0.018) e Oscar Piastri (+0.080).I primi quattro piloti sono andati tutti sotto il precedente record della pista. Delude un po’ Lando Norris, sesto a oltre mezzo secondo, ma è chiaro che la McLaren sarà ampiamente la macchina da battere nel resto del weekend. Da sottolineare la settima posizione di Andrea Kimi Antonelli, così come Alexander Albon che porta di nuovo la sua Williams in Q3.