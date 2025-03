Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Molto contento per il secondo posto, non dovevamo essere in prima fila”

Le prime qualifiche sprint della stagione 2025 di F1 si sono tenute oggi sul circuito di Shangai, in Cina. Al termine dei tre round la pole position è stata ottenuta da Lewis Hamilton con il crono di 1.30.849, nuovo record della pista. Il britannico, con la sua nuova Ferrari, ha impostate le prime due curve da manuale ed è riuscito ad anticipare Maxdistante solo 0.018.L’olandese è riuscito a piazzarsi indopo un grande giro, sorprendendo ancora la McLaren di Piastri. L’australiano è stato vittima di una strategia non perfetta della scuderia di Woking che ha fatto disputare due giri ai suoi piloti. Solo quarto Charles Leclerc che resta sicuramente il più deluso poiché la macchina, a differenza dell’Australia, ha qui espresso il suo potenziale.Il campione del mondo in carica con la sua Red Bull avrà domani l’occasione di attaccare Hamilton riaccendendo un duello che ha dato spettacolo negli anni precedenti.