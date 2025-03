Oasport.it - F1, Lewis Hamilton incredulo: “La macchina ha preso vita fin dal primo giro, sono scioccato”

La prima con la rossa non si scorda mai.ha conquistato la pole position in occasione della Sprint Race valida per il GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso l’International Shanghai Circuit. Prestazione monstre per il britannico, che ha mandato in visibilio le migliaia di fan accorsi sugli spalti per sostenerlo.Nello specifico il nativo di Stevenage ha registrato il tempo di 1:30.849 precedendo la Red Bull di Max Verstappen, secondo con +0.018 davanti alla McLaren di Oscar Piastri, terzo a +0.080. Quarta invece l’altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, quarto a +0.208. Enorme la gioia dell’ex Campione del Mondo che, al parco chiuso, ha dato le sue impressioni a caldo: “Per prima cosa voglio ringraziare questo pubblico fantastico – ha detto– Non mi aspettavo questo risultato, mafelice ed orgoglioso.