Oasport.it - F1, la Ferrari si scuote a Shanghai: duello con la McLaren nelle libere, indietro Antonelli

Si parte con un. Lando Norris, infatti, ha chiuso al comando la prima sessione di provedel Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ma la Rossa sembra avere ritrovato la propria brillantezza dopo la domenica opaca di Melbourne. Vedremo, quindi, se il prosieguo del weekend confermerà questo trend o, come si è visto in Australia, tutto potrà essere riscritto di minuto in minuto.Sul tracciato cinese è di nuovo Lando Norris () a far fermare i cronometri sul tempo migliore. Sotto la bandiera a scacchi il vincitore del Gran Premio di Australia ha fatto segnare un interessante 1:31.504 (ottenuto con gomma soft) rifilando un distacco notevole (454 millesimi) a Charles Leclerc () autore di un turno di spessore con entrambe le mescole.