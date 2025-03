Lettera43.it - F1, la Ferrari ordina a Leclerc di far passare Hamilton: «Lo faccio, ma non l’abbiamo mai fatto prima»

I tifosi dellasi stanno godendo lapole di Lewisa bordo della rossa. Il pilota britannico ha vinto la Sprint race al Gp di Cina, ma il successo finale è passato anche da una scelta della scuderia. Alla SQ3, infatti, dai box è stato chiesto al compagno di squadra Charlesdi rallentare e cedere il passo, per consentire addi chiudere il giro veloce senza ostacoli. Una comunicazione via radio che hadiscutere, ma che ha anche sorpreso lo stesso. Come riportato da Repubblica, infatti, il monegasco alla richiesta di scambio ha risposto: «Adesso? Lo, ma nonmaied io ho già i miei problemi, però.».salutano i fan (Getty Images).convocato dai commissariPer questa stessa manovra, cioè il rallentamento,è stato anche convocato insieme a Lance Stroll dai commissari, perché non ha rispettato il delta time durante le qualifiche.