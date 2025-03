Oasport.it - F1, il team radio di Hamilton: “Pole? Veramente?”. E la risatina..

Si apre con una bella notizia il weekend della Ferrari a Shanghai, con un fenomenale Lewische ha ottenuto laposition per la Sprint del Gran Premio di Cina 2025, valevole come secondo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta di un grande sospiro di sollievo per la Scuderia di Maranello dopo l’incubo di Melbourne, in cui tutto era andato per il verso sbagliato.Il quarantenne di Stevenage ha firmato il miglior tempo nella fase decisiva della Sprint Qualifying battendo di soli 18 millesimi la Red Bull di Max Verstappen e di 80 millesimi la McLaren di Oscar Piastri, mentre l’altra Ferrari di Charles Leclerc si è attestata in quarta piazza a poco più di due decimi e completerà dunque la seconda fila della griglia di partenza., al termine del suo ultimo time-attack, si è aperto viacon il muretto box per sapere il risultato finale ed il suo piazzamento, non aspettandosi però di essere davanti a tutti.