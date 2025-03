Metropolitanmagazine.it - F1, grandioso Hamilton in pole position con la Ferrari in Cina

Lewisin, al volante di una, ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche per la gara Sprint del Gp della, in programma domani a Shangai. Il sette volte campione del mondo ha girato in 1:30.849 e ha preceduto l’iridato in carica Max Verstappen, su Red Bull, che ha avuto un ritardo di 0.018Per Lewisquella ottenuta oggi nelle qualifiche della gara Sprint di Shangai è la primain assoluto alla guida di una. Per la scuderia di Maranello si tratta invece della secondain Spint dopo quella di Charles Leclerc nel 2023 a Baku. L’anno scorso, con la Mercedes, aveva ottenuto il secondo posto nelle qualifiche della Sprint cinese, il suo miglior risultato in questo tipo di prove fino ad oggi. “Non mi aspettavo questo risultato, ma sono felice e orgoglioso.