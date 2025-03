Lettera43.it - F1, Gp di Cina: Hamilton in pole nelle qualifiche Sprint

Leggi su Lettera43.it

Primain Ferrari per Lewis. Il sette volte campione del mondo ha stampato il miglior tempodel Gp di, seconda tappa del Mondiale 2025 di Formula 1. Alle sue spalle per soli 18 millesimi il campione del mondo in carica Max Verstappen con la Red Bull, terzo Oscar Piastri con la prima delle due McLaren, favorite alla vigilia. Quarta piazza per l’altro pilota della rossa Charles Leclerc, solo sesto il vincitore in Australia Lando Norris, alle spalle anche di George Russell sulla Mercedes. È la primaper il britannico, la seconda per il Cavallino dopo quella di Leclerc nel 2023 a Baku. La gara scatterà sabato 22 marzo alle 4 del mattino italiane. Alle 8 invece leper la gara principale, che partirà domenica 23 alle 8.