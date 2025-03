Lapresse.it - F1, Gp Cina: Hamilton in pole nella qualifica sprint

Lewisdavanti a tutti nelle qualifichedel Gp, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota della Ferrari ha conquistato lain vista della garacon il tempo di 1’30?849 (nuovo record della pista).GRANDE LEWIS!!! ?@lewistakes his firstof 2025!! pic.twitter.com/vlLQT3gUEz— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 21, 2025Gp, Leclerc quartoAccanto a lui scatterà Max Verstappen con la Red Bull, staccato 18 millesimi. In seconda fila Oscar Piastri con la McLaren, a 80 millesimi, e l’altra rossa di Charles Leclerc, quarto e staccato due decimi (+0?208). Solo sesto Lando Norris, vincitore della prima gara della stagione in Australia, subito davanti a Kimi Antonelli (l’altra Mercedes di George Russell è quinta). Completano la top ten Yuki Tsunoda (Racing Bulls, Alexander Albon (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin).