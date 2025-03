Lapresse.it - F1, Gp Cina 2025: orari e dove vederlo in tv

Leggi su Lapresse.it

C’è grande attesa per il Gpdi Formula 1, in programma domenica 23 marzo alle 8 (ora italiana). La Ferrari è a caccia del riscatto dopo la delusione del Gran Premio di Australia, gara in cui Charles Leclerc è arrivato ottavo e Lewis Hamilton decimo. Hamilton conquista la pole nelle qualifiche sprintQuesta volta è stata ottima la prestazione del pilota britannico che inha conquistato la pole nelle qualifiche sprint. “Non mi aspettavo questo risultato, felice e orgoglioso“, ha detto Hamilton.The starting grid for the first #F1Sprint of?#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/Cy34O0sgUP— Formula 1 (@F1) March 21,GpIl Gpdi Shanghai verrà trasmesso in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.