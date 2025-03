Oasport.it - F1, George Russell: “Quinto posto meritato, la gara sarà interessante”

Cala il sipario sulle prime qualifiche sprint della stagione 2025 di F1. Sul circuito di Shangai, in Cina, la Ferrari di Lewis Hamilton ha ottenuto dopo tre round la pole position con il tempo di 1.30.849. Il britannico partirà, per la prima volta con la sua nuova scuderia, dalla prima casella nella Sprint Race di domani, riscattando il risultato del weekend australiano.Seconda posizione per un sorprendente Max Verstappen che è riuscito, con un guizzo finale, ad afferrare la prima fila anticipando la McLaren di Oscar Piastri. La scuderia di Woking, infatti, ha fatto disputare due giri ai suoi due piloti non riscuotendo i risultati previsti, con Lando Norris che ha concluso la qualifica sesto. Quarta posizione per un deluso Charles Leclerc che non è riuscito a sfruttare a pieno il potenziale della sua macchina.