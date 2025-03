Oasport.it - F1, Ferrari in cerca di conferme per Sprint e qualifiche. McLaren riferimento, Red Bull aggrappata a Verstappen

C’è la necessità di. A Shanghai, in casa, non si vuol estrinsecare troppo la propria soddisfazione, temendo che la replica di Melbourne possa materializzarsi anche nel secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Già, perché illusioni c’erano state dopo il venerdì dell’Albert Park, tra propositi di pole e voglia di lottare contro la, ilindiscusso del Circus nei primi vagiti del campionato.Dal sabato si è persa la strada e l’epilogo domenicale è stato da incubo. Il team del Cavallino Rampante si augura di aver appreso qualcosa dalla disastrosa due-giorni nella terra dei canguri, al fine di non trasformare la SF-25 in una specie di una chicane mobile.In Cina, Lewis Hamilton ha griffato il day-1 con una p-1 nelledellaRace, di scena domani.