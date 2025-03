Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Mi sono sentito un passo indietro rispetto a Hamilton, devo migliorare nel primo settore”

deve masticare un po’ amaro al termine delle qualifiche Sprint di oggi a Shanghai (Cina), secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito asiatico si è assistito a un time-attack in cui i piloti sidati battaglia per la definizione della griglia di partenza della gara del sabato, in un fine-settimana particolare proprio per la presenza di questo format.È stato l’altro ferrarista Lewisa prendersi la pole-position, in maniera inaspettata, considerando soprattutto la velocità delle due McLaren. Oscar Piastri e soprattutto Lando Norris nonstati perfetti e sidovuti accontentare del terzo e sesto posto nello schieramento. Peruna quarta piazza, evidenziando un gap importante da compagno di squadra soprattutto nella percorrenza delle curve lente.