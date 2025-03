Quotidiano.net - F-47, come sarà il super-jet di sesta generazione voluto da Trump

Roma, 21 marzo 2025 - F-47, dove 47 sta per 47esimo presidente degli Stati Uniti. Così Donaldhachiamare iljet diin omaggio a se stesso. E Boeing si è aggiudicata l'appalto per sviluppare il caccia stealth di prossimadell'Air Force, che andrà a sostituire il jet F-22, operativo da circa due decenni, con un nuovo aereo più avanzato in grado di operare insieme a droni senza equipaggio. Gli Usa avevano frenato sulla decisione in dicembre, lasciando l'onere e l'onore alla nuova amministrazione. A stimolare la ripresa del progetto è stata anche la presentazione da parte della Cina di due aerei di: privi di code e di stabilizzatori verticali e orizzontali per dare, in teoria, al velivolo un'enorme manovrabilità e presuppone un completo controllo del assetto da parte di computer di volo estremamente sofisticati.